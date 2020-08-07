Bartın'da plajlara kapasite getirildi
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Bartın'da plajlara kapasite getirildi

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

Bartın'da plajlara kapasite getirildi
07.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:11

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını  açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin  belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.

 


Kaynak: DHA

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