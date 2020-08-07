Bartın'da plajlara kapasite getirildi BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA