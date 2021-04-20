Bartın'da piknik alanları ile parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
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Bartın'da piknik alanları ile parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Bartın'da piknik alanları ile parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal etmelerini önlemek ve bir arada oturmalarını engellemek amacıyla park ve piknik alanları, geçici olarak kullanım dışı bırakıldı.

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal etmelerini önlemek ve bir arada oturmalarını engellemek amacıyla park ve piknik alanları, geçici olarak kullanım dışı bırakıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, salgınının, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karar alındı.

Bu doğrultuda, kent merkezinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi, piknik alanları ile park ve bahçeler, insan yoğunluğunu önlemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

Zabıta ekiplerince Karaçay ve Çağlayan piknik alanlarının yanı sıra Gazhane Kültür Parkı, Vefa Park, 140. Yıl Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı girişlerine şerit çekildi.

Yine kent merkezinde dinlenme ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı park ve bahçelerdeki banklar ve oyun grupları da şeritle çevrilerek kullanım dışı bırakıldı.

"Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kurallara uyalım"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, il genelinde artış gösteren koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için üzerlerine düşen çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Akın, bu doğrultuda çeşitli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu tedbirler arasında çocuklarımızın da korunabilmesi adına kent merkezindeki çocuk parklarının kapatılması konusu da vardı. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından parklar güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Zabıta Müdürlüğümüz bu çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de sürdürüyor." diye konuştu.

Sağlık konusunda herkesin birbirine karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Akın, "Bu sorumluluk bilinciyle de hep birlikte kurallara uyalım. İnşallah, kurallara uyarsak bu zorlu salgın sürecini geride bırakacağız. Vatandaşlarımızın kurallara uyması, salgının yayılım hızı açısından çok önemli. Salgın sürecinin sona ermesi bizim elimizde. Maske, mesafe ve temizlik, olmazsa olmazımız. Hepimiz için, sağlığımız için bunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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