- Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2'nci kez açıldı

- Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2'nci kez açıldı Tam kapanma sürecinde Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2'nci kez açılırken vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.

- Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2'nci kez açıldı

BARTIN - Tam kapanma sürecinde Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2'nci kez açılırken vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.

Tam kapanma dönemi sürecinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Bartın'da Pazar yerleri 2'nci kez geniş tedbirler altında kuruldu.

Vatandaşların yaş sebze,meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi.

Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp HES kodları sorgulandı. Pazar alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazarcı esnaflarının tezgahları arasındaki mesafe arttırıldı.

Pazar yerlerinde sabah saatlerinde kısmi olarak başlayan yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bartın'da 200 yıldır kurulan Galla Pazarında esnaflık yapan Adem Büyük, pazarların açılmasıyla birlikte ellerinde biriken ürünleri alıcı ile buluşturma imkanı bulduklarını söyleyip, "Marul, ıspanak, soğan, dere otu, maydanoz, bezelye gibi çeşitlerimiz var. Manda yoğurdumuz var, manda sütümüz var. Çeşit çeşit peynirlerimiz var. Bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Elimizde ürünlerimiz kalmadığı için teşekkür ederiz bu şekilde pazarlar açıldığı için. Yoksa mağdur olacaktık bütün ürünler elimizde kalacaktı hep çöpe gidecekti. Vatandaşta, merkezde oturanlarda bu ürünlere ulaşamayacaktı. Karşılıklı mağduriyet yaşanacaktı. Böyle olduğu iyi oldu. Teşekkür ederiz yetkililere ilgililere." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI