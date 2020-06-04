Bartın'da park yapım çalışmaları Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi'nde yapımı devam eden 9 bin metrekarelik Elmalık Parkı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi'nde yapımı devam eden 9 bin metrekarelik Elmalık Parkı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2009'dan bu yana Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı gibi birçok sosyal alanı kente kazandırdıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri projelerle atıl durumdaki bu bölgeleri vatandaşların boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceği alanlar haline getirdiklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu alanlardan 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlarımızın faydalanması bizleri çok mutlu ediyor. Şimdi ise çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi'ne taşınması ile boşalan bölgede içerisinde birçok sosyal donatıyı barındırıyor. Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan 9 bin metrekarelik alanda uygulamış olduğumuz projenin içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları yer almakta. Çocuk oyun grupları ekiplerimiz tarafından yerleştiriliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bu güzel projeyi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz."

Kaynak: AA