Bartın'da park çalışmaları

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte park yapım çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri 2009'dan bu yana kentte 140'ın üzerinde park yaptıklarını belirtti.

Mahallelerde, vatandaşların dinlenirken veya kondisyon aletleriyle spor yaparken çocukların da güven içerisinde oyun oynayabileceği kapsamlı parklar oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz tarihten itibaren halktan gelen talepler üzerine vatandaşların ve çocukların ihtiyaç duyduğu park çalışmalarına bir yenisini de Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi'ne yapıyoruz. Çalışmalarda sona gelinen ve çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ile yürüyüş yolu yapılan parkta son olarak projektör aydınlatma lambalarının montajını gerçekleştirdik. İçinde dinlenme alanları, kondisyon aletleri, oyun gurupları olan ve yeşil alan düzenlemeleriyle büyük küçük herkese hitap eden bu güzel parkımızı en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA