Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
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Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi

Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde bir bölümü yıkılan, Kumluca ile Abdi Paşa beldeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kumluca-2 (Değirmenyanı) Köprüsü yerine panel köprü yapılıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde bir bölümü yıkılan, Kumluca ile Abdi Paşa beldeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kumluca-2 (Değirmenyanı) Köprüsü yerine panel köprü yapılıyor. Çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.

Kumluca beldesi ile Abdi Paşa beldesinin ulaşımını sağlayan Kumluca-2 (Değirmenyanı) Köprüsü'nün 39 metrelik bölümü, sel afetinde yıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla 33 metre uzunluğundaki panel köprünün yapımına başladı. Köprünün yıkılan bölümü ve yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.

Öte yandan Akörensöküler ve Zafer köylerinde büyük hasara neden olan sel felaketinde 1300 rakımlı Gezen Yaylası'ndan gelen sel sularıyla 10 metre yükselen derenin tabanına aşırı miktarda taş ve kil doldu. 20 kilometrelik alanda dere yatağındaki çalışmalar ise Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından yapılıyor.VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği ise sel bölgesindeki hasarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 9 gün önce meydana gelen selde 13 köprünün yıkıldığı ve 46 yapının ağır hasar gördüğü belirtilerek, "İlimiz Ulus İlçesi Abdi Paşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti. Karayolları'na bağlı 4 köprü, İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Ulaşım servis yolu, menfez, boru vesaire yöntemlerle sağlanıyor. Elektriksiz yerleşim yeri yok. 32 köy ve bağlı mahallelere su verilemiyor. Yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı yapı sayısı 46 adet. Etkilenen çiftçi sayısı 455, 6 bin 800 metrekare dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. 50 araç zarar görürken, 126 konutta eşyaların zarar ile selden 57 mahalle ve köy ile 16 bin 503 nüfusun selden etkilenmiştir" denildi. 


Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi
Bartın'da panel köprü çalışması havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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