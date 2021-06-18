Bartın'da özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi, çevredekilerce kurtarıldı
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Bartın'da özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi, çevredekilerce kurtarıldı

Bartın'da özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi, çevredekilerce kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklarda özçekim yapmak isterken denize düşen Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Seif Mohammad Yousef Khashan (19), çevreden yetişen iki kişi tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklarda özçekim yapmak isterken denize düşen Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Seif Mohammad Yousef Khashan (19), çevreden yetişen iki kişi tarafından kurtarıldı.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Khashan, arkadaşlarıyla gezmek için geldiği ilçedeki Küçük Liman mevkisindeki kayalıkların üzerinde özçekim yaparken dengesini kaybedip denize düştü.

Yüzmeyi bilmeyen Khashan, yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.

Yardım isteyen Khashan, denize atlayan bir kişi tarafından kıyıya kadar getirildi. Bir kişi de baygın haldeki genci karaya çıkardı. Ürdünlü genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Khashan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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