Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bartın'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karabük-Bartın yolunda, Murat E'nin (36) kullandığı 74 BZ 314 plakalı motosiklet, Muratbey köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen A.S. (35) idaresindeki 67 AAK 247 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat E, sağlık personelinin ilk müdahelesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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