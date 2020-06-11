Bartın'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Bartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
11.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:42
Bartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bartın-Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde, Ogün K. (52) idaresindeki 61 ABL 991 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Atalay Kalafat'a (29) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalafat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Ogün K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA