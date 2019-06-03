Bartın'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Ferdi Ünal (32) yönetimindeki 74 AK 880 plakalı otomobil, Kozcağız beldesi Eski Hamidiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan İhsan (38), Tuana (8) ve Aysima Ünal (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA