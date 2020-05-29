Bartın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Bartın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
29.05.2020 01:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:01

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın - Amasra yolu üzeri Arıt yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Amasra'dan Bartın'a seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 74 BC 534 plakalı kamyonet ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinden Amasra istikametine dönmek için yola çıkan K.K. idaresindeki 52 KC 295 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyonet sürücüsü şarampole uçarken, iki araç hurdaya döndü. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan Y.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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