Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor
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Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor

Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanmasına devam ediliyor.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanmasına devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 20 kişilik aşı ekibi, gittikleri fabrikalarda kontrollerin ardından işçileri aşılamaya devam etti.

Olası komplikasyonlara karşı 112 Acil Servis ekipleri ve görevli doktorlar da mobil ekiplere eşlik ediyor.

Uygulama kapsamında 5 bin fabrika işçisinin iş yerlerinde aşılanması hedefleniyor.

Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, gazetecilere, aşılama uygulaması sayesinde ülkeye değer katmaya hızlı şekilde devam edeceklerini söyledi.

"İnşallah ileride daha iyi, sağlıklı günlere geçeriz"

Tekstil fabrikası yönetim kurulu başkan vekili Kerem Aydın da uygulamanın fabrikalara kadar getirilmesinden memnun olduklarını, çalışmaların bundan sonra da maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde süreceğini bildirdi.

Herkesin aşılanması için gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, "Emeği geçen tüm sağlıkçılara teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride daha iyi, sağlıklı günlere geçeriz, insanlar da biz de rahat nefes alırız. Aşılamayla insanların daha huzurlu olacağına inanıyorum." dedi.

İşçilerden Raşit Yavuz ise aşısını olduğunu belirterek, "Devletimiz aşı yapılması için şirketimize kadar gelmiş bulunmakta, biz de memnuniyetle karşıladık. İnşallah en kısa zamanda bu Kovid-19 belasını devletimizin de göstermiş olduğu çok büyük gayretlerle bitirir, bu beladan kurtuluruz. İlk aşımı oldum, herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Aşı yapıldığı için mutlu olduğunu vurgulayan işçi Yonca Yalçın da salgının bitmesi için herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Bartın OSB'deki aşılama çalışmalarının bir haftada tamamlanması planlanıyor.

Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor
Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor
Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor
Bartın'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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