Bartın'da ortaokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için harçlıklarını biriktirdi

Bartın'da ortaokul öğrencileri, İzmir'deki depremzede yaşıtları için başlattıkları kampanya kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınacak yardım malzemelerini bölgeye gönderecek.

Bartın'da ortaokul öğrencileri, İzmir'deki depremzede yaşıtları için başlattıkları kampanya kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınacak yardım malzemelerini bölgeye gönderecek.

Kızılelma köyündeki Kızılelma Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için kampanya başlattı.

Öğrenciler, hafta başından bu yana okul koridorunda kurulan yardım sandığına harçlıklarını attı.

Burada biriken paralarla alınacak gıda kolileri, Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla İzmir'e gönderilecek.

- "Okul harçlıklarımızı oradaki arkadaşlarımız için topladık"

5. sınıf öğrencisi Nisa Ünal, televizyonda evleri yıkılan ve enkaz altından kurtulan çocukları gördüklerinde üzüldüklerini söyledi.

Oradaki çocuk ve depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Ünal, "Okul harçlıklarımızı oradaki arkadaşlarımız için topladık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Öğrenci Ayşe Suçeker de İzmir'de depremden etkilenen arkadaşları için kampanya başlattıklarını dile getirerek, "Herkes evinden aldığı okul harçlığını yardım kutusuna attı. Deprem görüntülerini izledikçe çok duygulandık ve üzüldük. Allah oradakilerin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı