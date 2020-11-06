Bartın'da ortaokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için harçlıklarını biriktirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bartın'da ortaokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için harçlıklarını biriktirdi

06.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:18
Bartın'da ortaokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için harçlıklarını biriktirdi

Bartın'da ortaokul öğrencileri, İzmir'deki depremzede yaşıtları için başlattıkları kampanya kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınacak yardım malzemelerini bölgeye gönderecek.

Bartın'da ortaokul öğrencileri, İzmir'deki depremzede yaşıtları için başlattıkları kampanya kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınacak yardım malzemelerini bölgeye gönderecek.

Kızılelma köyündeki Kızılelma Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için kampanya başlattı.

Öğrenciler, hafta başından bu yana okul koridorunda kurulan yardım sandığına harçlıklarını attı.

Burada biriken paralarla alınacak gıda kolileri, Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla İzmir'e gönderilecek.

- "Okul harçlıklarımızı oradaki arkadaşlarımız için topladık"

5. sınıf öğrencisi Nisa Ünal, televizyonda evleri yıkılan ve enkaz altından kurtulan çocukları gördüklerinde üzüldüklerini söyledi.

Oradaki çocuk ve depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Ünal, "Okul harçlıklarımızı oradaki arkadaşlarımız için topladık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Öğrenci Ayşe Suçeker de İzmir'de depremden etkilenen arkadaşları için kampanya başlattıklarını dile getirerek, "Herkes evinden aldığı okul harçlığını yardım kutusuna attı. Deprem görüntülerini izledikçe çok duygulandık ve üzüldük. Allah oradakilerin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

İlgili Haberler

Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
Öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı pekiştiriyor
Ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı pekiştiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Türkan Şoray Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Töre Sinan Gümüş Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'da ortaokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için harçlıklarını biriktirdi - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 14:20:09. #1.15#
title