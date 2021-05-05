Bartın'da ormanlık alanda kaybolan kişi 56 saat sonra bulundu
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Bartın'da ormanlık alanda kaybolan kişi 56 saat sonra bulundu

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan kişi 56 saat sonra bulundu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 Mayıs'ta ormanlık alanda kaybolduktan 56 saat sonra dere kenarında bulunan 82 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 Mayıs'ta ormanlık alanda kaybolduktan 56 saat sonra dere kenarında bulunan 82 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kale köyünde önceki gün sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana giden Hüseyin Eray, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında otururken bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Eray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kale köyünde 3 Mayıs'ta evinden ayrılan Eray'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti. Yaklaşık 100 kişiden oluşan 12 ekiple sürdürülen arama faaliyetlerine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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