Bartın'da ormanlık alana çöp döktüler
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Bartın'da ormanlık alana çöp döktüler

Bartın'da ormanlık alana çöp döktülerBARTIN'da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

21.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:51
Bartın'da ormanlık alana çöp döktüler

'da ormanlık alana çöp döktüler

BARTIN'da, Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

Küre Dağları Milli Parkına sınır olan Turanlar Köyü yakınındaki ormanlık alana 4 gün önce molozlar ve evsel atıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce döküldü. Kokudan rahatsız olan köylüler ormanlık alanda manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Plastik poşetlerin, doğada erimesi uzun süren atıkların ve inşaat molozlarının bırakıldığı alanda kötü koku oluştu. Çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köylüler, durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada kullanıcılar olaya tepki gösterip, sorumluların bulunarak, cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bartın'da ormanlık alana çöp döktüler
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