Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)
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Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYORBartın İnkum'da orman yangını devam ediyor.

11.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:41
Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi , yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDI 

Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı


Kaynak: DHA
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