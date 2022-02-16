Bartın'da operasyon düzenlenen evde 5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Bartın'da operasyon düzenlenen evde 5 kilogram esrar ele geçirildi

AA, Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da operasyon düzenlenen evde 5 kilogram esrar ele geçirildi

Bartın'da 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

BARTIN (AA) - Bartın'da 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan R.E'nin (65) uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Cesur"un da kullanıldığı operasyonda şüphelinin evinde 5 kilogram kubar esrar, 2 av tüfeği, dürbün ve elektronik tartı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 985 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Bartın, Esrar, Güncel, Haberler

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