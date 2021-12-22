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Bartın'da okullar yarın da tatil edildi

Bartın'da okullar yarın da tatil edildi
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

BARTIN (AA) - Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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