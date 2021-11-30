Bartın'da okullar tatil edildi - Haberler
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Bartın'da okullar tatil edildi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Bartın'da okullar tatil edildi

BARTIN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

BARTIN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."


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