Bartın'da öğretmenlere çocuk güvenliği semineri düzenlendi

Bartın'da Amasra Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle ilçede görev yapan öğretmenler için Çocuk Güvenliği seminerleri düzenlendi.

Amasra Kaleşah Ortaokulunda yapılan seminerlere Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Baycık Gürbüzerol, Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve Kaleşah Ortaokulu Müdürü Selami Ataman da katıldı. Seminerlerde Bartın Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Sapmaz tarafından Çocukluk Çağında Kazalar ve Korunma Yolları anlatıldı. Ev kazalarının bebek ve çocuk ölümlerinde önemli bir payı olduğunu vurgulayan Sapmaz, çocukların hayal dünyalarını ve yeteneklerini geliştirirken, koruyucu önlemlerin alınmasının ve yaşam alanlarının denetlenmesinin erişkinlerin sorumluluğu olduğunu, risklerin azaltılabileceğini ve güvenli bir ortam oluşturulabileceğini vurguladı. - BARTIN

Kaynak: İHA