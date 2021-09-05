Bartın'da off-road heyecanı yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da off-road heyecanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Spor

- Bartın'da off-road heyecanı yaşandı Bartın'da ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde onlarca araç zorlu parkurlarda mücadele verirken vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

- Bartın'da off-road heyecanı yaşandı

BARTIN - Bartın'da ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde onlarca araç zorlu parkurlarda mücadele verirken vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Küredağları Milli Parkı'nın giriş noktalarından biri olan Bartın'ın Arıt köyünde off-road heyecanı yaşandı. İş insanı İskender Öztabak tarafından organize edilen, Arıt Köyü Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği tarafından desteklenen doğa ve off-road şenliğinin 3'üncü gününde off-road araçları görsel şölen sundu.

Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki lastik engeli, havuz engeli, rampa engeli, kütük merdiven engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Bartın'ın yanı sıra Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bolu'dan çok sayıda ekip off-road aracı ile katılım sağladı.

Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner bu tür etkinliklerin tanıtım yönü olduğuna da dikkat çekerek, "Arıt, Bartın'ımızın bir değeridir. Her zaman korumak, kalkındırmak, geliştirmek gayesindeyiz. Bu tür faaliyetlerde; turizm, kültürel, sosyal ve çok yönlü faaliyetlerdir. İnsanlar burada tanışıyorlar, tanıtım yönü var. Bu tür faaliyetleri destekliyoruz. Tabi güvenlik ve kurallara uyarak ayrıca düzeni terk etmeden ve burayı koruyarak yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." Dedi.

Şölen etkinliğe katılan araçların parkurdaki toplu geçişi ile son buldu.

Bartın'da off-road heyecanı yaşandı
Bartın'da off-road heyecanı yaşandı
Bartın'da off-road heyecanı yaşandı
Bartın'da off-road heyecanı yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Max Meyer Cristiano Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bartın'da off-road heyecanı yaşandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 21:40:19. #1.15#

title