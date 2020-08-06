Bartın'da nişan merasimi sonrası köy karantinaya alındı Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni merasimi sonrası yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda köyün karantina altına alınmasına karar verildi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni merasimi sonrası yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda köyün karantina altına alınmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre olay Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde yaşandı. Köyde bir çiftin nişan töreni düzenlendi. Tören sonrası yeni tip Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı. Gece yarısı yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni sonrası Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayısının katlanarak artması, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 05.08.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle Aşağıköy köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." - BARTIN

Kaynak: İHA