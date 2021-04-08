Bartın'da "Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi"nde çalışmalar sürüyor
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Bartın'da "Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi"nde çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da 'Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi'nin tamamlanmasıyla kentin turizmine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi'nin tamamlanmasıyla kentin turizmine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Turgut Işık Caddesi'nde belediyeye ait 4 katlı binada hayata geçirilecek müzede yürütülen çalışmaları inceleyen Akın, yetkililerden bilgi aldı.

Akın, gazetecilere, ilk olarak binada tadilat çalışması yapıldığını, ardından müzenin iç dizaynıyla ilgili çalışmalara başlandığını anlattı.

Heykeller, pano ve görsellerle ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, eser toplama, dijital ekranlar ve dış cepheyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildiren Akın, "Eksik kalan bazı görsellerin yapıştırılması ve eserlerin vitrinlere yerleştirilmesiyle görsel dizaynı ve vitrin çalışmalarını tamamlamış olacağız." dedi.

Akın, müzeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı ile ilgili detaylı bilgilere yer verilecek. Haçlı Seferleri'nden Fatih'in İstanbul'u fethine, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar birçok olayda ve savaşlarda şehit olan Bartınlı kahramanlarımızın hikayeleri, savaşlarla ilgili materyaller, canlandırmalar, balmumu heykeller, dekorlar, teknolojik sunum olanakları yer alacak. Müzede, dünya müzeciliğinin tüm olanakları kullanılarak, insanlara o anları yaşıyormuşçasına manevi hazzı sonuna kadar hissettirilecek. Çalışmalar tamamlandığında Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağımız ve kentimizin turizmine büyük katkı sağlayacak önemli bir müzeyi ilimize kazandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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