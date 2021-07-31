Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'ın Ulus ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.

Kaza, Ulus ilçesine bağlı Ağaköyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan motosiklet gezisi için Bartın'a gelen grupta yer alan 53 yaşındaki Fatma C. idaresindeki motosiklet Pınarbaşı-Ulus karayolunun Ağaköyü yol ayrımından karşı yönden gelen Ş.Ü. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan ve ağır yaralanan Fatma C., 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fatma C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Metruk binada korkunç cinayet! Yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldüren katil kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
Metruk binada korkunç cinayet! Yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldüren katil kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Mete Gazoz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 23:17:50. #1.14#

title