Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı
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Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı

25.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:54

Bartın'da, bir mobilya firması tarafından yapılan 200 kedi evi, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bartın'da, bir mobilya firması tarafından yapılan 200 kedi evi, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasınca kış mevsiminde soğuk havada ısınmakta güçlük çeken kedilerin barınması için kedi evleri yapıldı. .

Firma, sosyal medya hesaplarından kedi evlerinin ücretsiz alınabileceğini duyurdu.

Soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği, dış hava koşullarına dayanıklı üretilen ve estetik görünümüyle de dikkati çeken 200 kedi evi, mağaza önünde vatandaşlara sırayla verildi.

Firma sahibi Faruk Tutkun, gazetecilere, soğuk kış günlerinde kedilerin hem barınabileceği hem de yiyeceklerin muhafaza edilebileceği kedi evlerini imalathanelerinde ürettiklerini söyledi.

Kedi evlerini ücretsiz dağıttıklarını aktaran Tutkun, "Havaların soğuk olması nedeniyle sokak kedilerine bir şekilde sahip çıkmak istedik. Kedi evlerini dağıtacağımızı duyurmamızın ardından çok talep aldık. İlk etapta 200 adet yaptık, uygulamamızı devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Veli Muslu da firma sahibinin örnek bir davra

Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı
Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı
Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı
Mobilya firmasının ürettiği 200 kedi evi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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