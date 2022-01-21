BARTIN (AA) - ??????? Bartın'da "Mesleki Eğitim ve Sektörel İş Birliği Programı" düzenlendi.

Vali Sinan Güner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda mesleki ve teknik okulların sektörle iş birliğini güçlendirmek, sahada ihtiyaç duyulan nitelikli ve vasıflı eleman ihtiyacını değerlendirmek amacıyla Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları kendi eğitim kurumlarında çekirdekten yetiştirerek dinamik bir sanayi algısının temel taşlarının oluşturulduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik okulların üretim kollarının, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli malzemeleri üretecek kapasitelere eriştiğini ifade eden Güner, "Salgın sürecinin başında ülkemiz maske ve dezenfektan başta olmak üzere hiçbir temizlik malzemesi sorunu yaşamadı. Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinin de bulunduğu onlarca ülkeye uçaklar, tırlar dolusu temizlik ve ihtiyaç malzemesi göndererek bu konudaki rüştünü bir kez daha ispatladı." dedi.

Ahilik kültürünün mirasçısı olan gençlerin, sanayileşme konusunda ülkeyi hep bir adım daha ileriye taşıyacak ve yerli sanayi ürünleriyle modern ve özgün Türkiye modelini oluşturacaklarına inandığını dile getiren Güner, "Nitekim Hürkuş, Pars, Bayraktar gibi yüzlerce yerli savunma ve saldırı sistemlerinin yanı sıra yerli otomobil, uçak ve insansız hava araçlarıyla büyük bir atılım içine giren Türkiye Cumhuriyeti, mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızdan yetişen ara elemanlarla tüm projelerini sorunsuz sürdürmekte ve nihayete erdirmektedir." ifadelerini kullandı.

İl genelindeki mesleki ve teknik anadolu liseleri alan ve bölümlerinin tanıtıldığı programa, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Safa Söylem, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaflar, iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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