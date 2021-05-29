Bartın'da mahalleye inen çakalları vatandaşlar besliyor
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Bartın'da mahalleye inen çakalları vatandaşlar besliyor

Bartın'da mahalleye inen çakalları vatandaşlar besliyor
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da bir mahalledeki ormanlık alanda yaşayan ve gece saatlerinde sokağa inen çakalları vatandaşlar besliyor.

Bartın'da bir mahalledeki ormanlık alanda yaşayan ve gece saatlerinde sokağa inen çakalları vatandaşlar besliyor.

Merkeze bağlı Tuna Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan ve gece saatlerinde yiyecek aramak için sokaklara inen çakallara, mahalledeki hayvanseverler sahip çıktı.

Mahalle sakinleri gece saatlerinde ortaya çıkan ve evlerin önüne kadar gelen çakallara yiyecek ve içecek bırakıyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, çakalların özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla yiyecek bulmakta zorlandıklarını ve bu nedenle mahalleye kadar geldiklerini söyledi.

Vatandaş olarak çakalların su ve yemeklerini verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Sokağımıza her akşam 5-6 tane çakal geliyor ve onları buralarda besliyoruz. Hayvanlar ormanlık alandan sokağa iniyor. Aç kalan hayvan bunlar. Bizde vatandaş olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada besliyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Esra Yaman da "Koronavirüs sürecinde mahallemize çakallar gelmeye başladı. Zaten biz sokak hayvanlarına, kedilere bakıyoruz, onlara da bakmaya başladık. Onlar da sonuçta aç oldukları için şehre indiler." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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