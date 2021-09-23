MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

BARTIN'da, maden işçilerini taşıyan minibüsün yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, maden işçilerini taşıyan minibüsün yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında, Bartın-Amasra yolu Uğurlar köyü mevkiinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçileri taşıyan İsa Yıldırım (47) yönetimindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Yan yatan minibüs yaklaşık 50 metre sürüklenerek, yol ortasında durdu. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs şoförü İsa Yıldırım, "İşçileri Amasra'dan aldım, Bartın'a getiriyordum. Minibüs bir anda kaymaya başladı. Yol kenarındaki bariyere çarptım, sonra sürüklendik ve yol ortasında durduk. Şu anda ağır yaralımız yok. Arkadaşlarımız hepsi ayakta ufak tefek yaraları olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

 İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Marcao Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MADEN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:50:38. #1.17#