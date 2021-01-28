Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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Kuvvetli rüzgar etkili oluyor

28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:23

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle boyu 5 metreyi bulan dalgalar, mendireği aştı. Dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.

Amasra Belediyesi ekiplerince, vatandaşlar Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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