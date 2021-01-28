Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:23
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle boyu 5 metreyi bulan dalgalar, mendireği aştı. Dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.
Amasra Belediyesi ekiplerince, vatandaşlar Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı