Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı
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Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

12.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:16
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede rüzgardan 3 metrelik dalgaların oluşması nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Amasra Belediyesi ekipleri de vatandaşlara Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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