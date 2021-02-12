Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı
12.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:16
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede rüzgardan 3 metrelik dalgaların oluşması nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Amasra Belediyesi ekipleri de vatandaşlara Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı