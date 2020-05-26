BARTIN'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktıBARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı BARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı. Kaynak: DHA