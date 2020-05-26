BARTIN'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı
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BARTIN'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı

Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktıBARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

26.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:12

Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı

BARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

BARTIN'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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