BARTIN'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı
Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktıBARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.
26.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:12
Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı
BARTIN Valiliği, berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA