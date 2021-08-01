Bartın'da KPSS'ye giren kişide Kovid-19 görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı
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Bartın'da KPSS'ye giren kişide Kovid-19 görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da KPSS'ye giren kişide Kovid-19 görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, bugün KPSS'ye giren iki kişiden birinde Kovid-19 görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını bildirdi.

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, bugün KPSS'ye giren iki kişiden birinde Kovid-19 görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine, dün hastalık belirtileri olduğu için iki kişinin Bartın Devlet Hastanesi'nde test yaptırdığını söyledi.

Bu iki kişinin sonuçları belli olmadan bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına girdiğini aktaran Erol, "Sabah saatlerinde 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri iki salondaki kişileri tespit ettik. Salondaki görevlilerin de bulunduğu 30 kişi, temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı. Ekiplerimiz, diğer temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Erol, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu aile, arkadaş veya akrabalarının da evlerinde karantinaya alınacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Bartın'da KPSS'ye giren kişide Kovid-19 görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı - Haberler
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