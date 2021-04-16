Bartın'da KöyPark projesi çalışmalarına başlandı
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Bartın'da KöyPark projesi çalışmalarına başlandı

Bartın'da KöyPark projesi çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, içerisinde köy kahvesi, yerel ürün pazarı, değirmenli gölet, piknik ve kamp alanları, oyuncak müzesi gibi donatıların yer alacağı KöyPark projesi için çalışmalara başlandı.

Bartın'da, içerisinde köy kahvesi, yerel ürün pazarı, değirmenli gölet, piknik ve kamp alanları, oyuncak müzesi gibi donatıların yer alacağı KöyPark projesi için çalışmalara başlandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hürriyet Mahallesi mevkisindeki KöyPark projesi alanında incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akın, yeni dönem çalışmaları arasında yer alan KöyPark projesinin vatandaşların gezebileceği, sosyalleşebileceği bir alan olacağını söyledi.

Vatandaşların hoşça vakit geçirilebileceği konseptte hazırlanan proje için çalışmalara başlandığını aktaran Akın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çok sayıda park alanını halkımızın hizmetine sunduk. Yeni dönemde de önemli park çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. KöyPark projemiz de Bartın'a değer katacak önemli projelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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