Bartın'da KÖYDES projelerine 23 milyon 843 bin lira ödenek ayrıldı
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Bartın'da KÖYDES projelerine 23 milyon 843 bin lira ödenek ayrıldı

Bartın'da KÖYDES projelerine 23 milyon 843 bin lira ödenek ayrıldı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Valisi Sinan Güner, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Bartın'a 23 milyon 843 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi.

Bartın Valisi Sinan Güner, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Bartın'a 23 milyon 843 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi.

Güner, yazılı açıklamasında, KÖYDES programlarının belirlenmesinde ilin yıllık yatırım programına uygun projelerine öncelik verildiğini belirtti.

Yine yatırım programlarında trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği nüfusu fazla olan grup köy yollarının yapılması ile içme suyu ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"KÖYDES Projesi kapsamında ilimize 153 adet proje için 23 milyon 843 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 10 milyon 885 bin lirası 89 adet köy yolları projelerine, 5 milyon 849 bin lirası 64 adet içme suları yapım projelerine, 6 milyon 860 bin lirası ortak alım harcamalarına ayrılmıştır. Yıl sonuna kadar merkez ilçede 12,7 kilometre beton yol, 10,79 kilometre parke ile 35 adet projede içme suyu yapımı gerçekleştirilecektir. Amasra ilçesinde köy yollarında 4,3 kilometre parke yol ile 9 adet projede içme suyu, Kurucaşile ilçesinde 0,46 kilometre parke ve sanat yapısı ile 6 adet projede içme suyu, Ulus ilçesinde ise 9,64 kilometre parke, 5,55 kilometre 1. kat sathi kaplama, 14 adet projede içme suyu yapımı gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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