Bartın'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
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Bartın'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı

Bartın'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından turizm sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde Delta varyantı Kovid-19 vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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