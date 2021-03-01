Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
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Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

01.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:04
Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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