Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 3 köy ve 34 mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 3 köy ve 34 mahalle karantinaya alındı

03.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:56
Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 3 köy ve 34 mahalle karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki 3 köy ve 34 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesindeki 3 köy ve 34 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, dün ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslılarının tespit edildiği, bu köy ile 4 mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Genişletilen filyasyon çalışmaları sonucunda virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla Hisar, Uluköy, Zafer ile bu köylere bağlı 34 mahallede ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Hakan Akkaya Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 3 köy ve 34 mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:02:15. #1.14#
title