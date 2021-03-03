Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 3 köy ve 34 mahalle karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki 3 köy ve 34 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, dün ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslılarının tespit edildiği, bu köy ile 4 mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Genişletilen filyasyon çalışmaları sonucunda virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla Hisar, Uluköy, Zafer ile bu köylere bağlı 34 mahallede ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı