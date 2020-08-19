Bartın'da Kovid-19 denetimleri Bartın'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bartın'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner de İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ile Kurtköy'deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda denetimlere katıldı.

Vali Güner, fabrika ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için işletmelerden kurallara uymalarını ve tedbirleri en üst seviyede almalarını istedi.

Bartın Belediyesi de oluşturduğu 8 ekiple kent merkezi ve İnkumu sahilinde denetim yaptı.

İnkumu sahilinde 2, kent merkezinde ise 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlere Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç de katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kurallara uyulması ile sürecin çok daha kolay aşılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bu süreçte resmi kanallardan yapılan tüm uyarıları dikkate alarak, uyulması gereken kurallara büyük bir hassasiyet göstermelerini, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. "

Kaynak: AA