Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı
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Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa
Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kızı vatandaşlar ve polis ekipleri kurtardı.

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Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

BARTIN - Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kızı vatandaşlar ve polis ekipleri kurtardı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda yetiştirme yurdunda yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki B.D. köprü üzerine çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa atladı. Genç kızın ırmağa atladığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlardan biri ırmak kıyısına inerek kızın akıntıya kapılmaması için elini tutarak yardım gelmesini bekledi. Irmaktan vatandaşların ve polislerin el ele tutuşarak zincir oluşturmasıyla çıkarılan B.D. 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın ırmağa atlamasının ardından yardım için koşan ve uzun süre kızın elini tutarak yardım gelmesini bekleyen vatandaşlardan Ercan Akkaya çay içerken genç kızın ırmağa atladığını ve ardından kurtarmak için bölgeye koştuğunu söyledi.

Genç kızın ırmaktan kurtarılma anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı
Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı
Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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