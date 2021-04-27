Bartın'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Bartın'da il koordinasyon kurulu toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bartın'da il koordinasyon kurulu toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Vali Güner, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının 3 aylık dönemi içerisinde 229 projede çalışma yapıldığını ve bu projelerin toplam bedelinin 9 milyar 13 milyon 526 bin lira olduğunu söyledi.

Söz konusu projelere 927 milyon 661 bin lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Güner, "Ödeneklerden 39 milyon 751 bin lira harcama yapılarak yüzde 4,29'luk bir nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Bu süreçte 229 projeden 6'sı tamamlandı. 105 projede faaliyetler devam etmektedir. 29 proje ise ihale aşamasında olup, 89 projede ise henüz çalışmalara başlanılmadı. Belediyeler tarafından da 13 milyon 144 bin lira bedelli 11 proje yürütülmekte, bunlardan da 3'ü tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vali yardımcıları, kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman