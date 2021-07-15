Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
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Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı

Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman kooperatifinin kongresine katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca temaslı olduğu 40 kişi karantinaya alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman kooperatifinin kongresine katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca temaslı olduğu 40 kişi karantinaya alındı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifinin olağan kongresine katılan S.M. (28), Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak test sonucun pozitif çıktığını belirten S.M, kendisiyle temaslı olanların duyarlı olmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, S.M'nin temaslı olduğu 40 kişinin evlerinde karantinaya alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı - Haberler
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