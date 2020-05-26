Bartın'da komşu kavgasında ölen gelin ve kayınpederi toprağa verildi Bartın'da komşular arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden gelin ile kayınpederinin cenazesi defnedildi.

Bartın'da komşular arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden gelin ile kayınpederinin cenazesi defnedildi.

Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesi'nde çıkan kavgada yaşamını yitiren Celal G. (67) ile gelini Selda G'nin (45) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak cenaze aracıyla evlerinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından Celal G. ile Selda G'nin cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aynı mahalledeki aile mezarlığında jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemi doğrultusunda az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Komşularına ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G'nin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu, kavgada yaralanan Döndü G'nin normal serviste tedavisinin devam ettiği, Bilal G'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA