Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı
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Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı

07.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:01
Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı

Hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye cezai işlem uygulandı.

Hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında Bartın'daki denetim ve kontroller İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Denetimlerde drone ile havadan da kontroller yapıldı.

Bartın'ın çeşitli bölgelerinde denetim noktaları da oluşturulurken kurallara riayet etmeyen 44 kişi hakkında sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.

Konuya ilişkin Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi  koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol  altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal döneminde bir çok tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının uygulandığı İlimizde Kolluk Kuvvetlerimizce (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) Koronavirüs yayılım hızını düşürmek için 04.12.2020 Cuma günü saat: 21.00' dan 07.12.2020 Pazartesi günü saat: 05: 00'a kadar İlimizde sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler ve Drone ile yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlarımız dışında tüm vatandaşlarımızın evinde kalması sağlanmaktadır. Hafta sonu evinde kalmayarak kurallara riayet etmeyen (44) kırkdört kişi hakkında sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapılmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - BARTIN

Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı
Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı
Bartın'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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