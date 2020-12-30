Bartın'da kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü
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Bartın'da kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü

30.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:33
Bartın'da kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında kış mevsiminde alınacak tedbirler konusunda toplantı yapıldı.

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında kış mevsiminde alınacak tedbirler konusunda toplantı yapıldı.

"Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, kaymakamlar, kolluk kuvvetleri amirleri, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış tedbirleri kapsamında hazırlanan sunumlar gerçekleştirildi.

Vali Güner, toplantıda, mevsim itibarıyla genel hayatı etkileyebilecek yoğun kar yağışı, don, heyelan ve su baskını gibi meteorolojik olaylara karşı görevli tüm kuruluşların hazır olmasını istedi.

Meteorolojik koşulların başta ulaşım olmak üzere enerji arzı, haberleşme ve tedarik hizmetlerinde genel hayata etkisinin en aza indirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güner, ilgili kurumlara tedbirlerin en üst düzeyde alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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