Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
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Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında 3 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları, sahilden ve denizden sürdürülüyor.

BARTIN'da, Büyükkızılkum plajında 3 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları, sahilden ve denizden sürdürülüyor.  

Karabük'te yaşayan Yaylacı ailesi, salı günü Karabük'ten Bartın'daki Büyükkızılkum plajına geldi. Sahil kenarında oyun oynayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Doğukan, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahilde jandarma ekipleri, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar küçük çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Dalgalar, denizde çalışmaları güçleştirirken, dalgıçlar ise kayalıkların aralarına da bakarak Doğukan Yaylacı'yı bulmaya çalıştı.  


Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Bartın'da kayıp Doğukan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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