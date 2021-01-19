Bartın'da kayıp 3 mürettebat için karadan çalışmalar sürüyor

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hastanede tedavileri tamamlanan 6 mürettebat ise taburcu edildi.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, önceki gün saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. Gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko'nun (36) cesedi ilk gün bulundu, dün de iki cesede ulaşıldı.

Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları ise yoğun kar yağışı nedeniyle karadan devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri, Mugada sahili bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.KURTARILAN 6 KİŞİ TABURCU EDİLDİGemi kazasında kurtarılan 6 kişi ise hastanelerdeki tedavilerini taburcu edildi. Bu kişilerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Dün cesedi bulunan iki kişinin Ukrayna vatandaşı 3'üncü çarkçı Savostın Anatolıy (28) ve aşçı Melnychenko Andrıı (26) olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN