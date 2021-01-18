Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)
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Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)

18.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:55
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)

UÇAK VE HELİKOPTER İLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEKBartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı.

UÇAK VE HELİKOPTER İLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Bartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.


Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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