Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)

UÇAK VE HELİKOPTER İLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEKBartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı.

UÇAK VE HELİKOPTER İLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Bartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN