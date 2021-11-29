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Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

Bartın'da kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

BARTIN (AA) - Bartın'da kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Gecen Mahallesi'nde dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Songül Sarı'nın (31) yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

Mahallede arama yapan Sarı'nın yakınları, kadının cesedini Daşboğar mevkisinde tarladaki su kuyusunda gördü.

Bölgeye gelen ekipler, cesede ulaşılması için 6 metre derinliğinde olan kuyudaki suyu pompa yardımıyla boşalttı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Sarı'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Soruşturma sürüyor.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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