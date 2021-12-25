BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Haberler
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BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi.

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KASTAMONU (DHA) - KARADENİZ sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi. Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışın sonrasında kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında kartpostallık görüntüler oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide ormanları karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

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