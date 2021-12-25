BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

KASTAMONU (DHA) - KARADENİZ sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi. Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışın sonrasında kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında kartpostallık görüntüler oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide ormanları karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

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