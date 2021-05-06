Bartın'da karganın balkondaki yumurtaları alıp kaçması kameraya yansıdı
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Bartın'da karganın balkondaki yumurtaları alıp kaçması kameraya yansıdı

Bartın'da karganın balkondaki yumurtaları alıp kaçması kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da bir evin balkonundaki yumurtaları alıp kaçan karganın kameraya yansıyan görüntüleri şaşkınlık yaşattı.

Bartın'da bir evin balkonundaki yumurtaları alıp kaçan karganın kameraya yansıyan görüntüleri şaşkınlık yaşattı.

Orta Mahalle'deki apartman dairesinde oturan bir kişi, balkonuna koyduğu yumurtaların her gün eksildiğini fark etti.

Durumu anlayabilmek için balkona yerleştirdiği kameranın kayıtlarını izleyen daire sakini, ilginç bir durumla karşılaştı.

Görüntülerde, balkona gelen karganın küçük bir kovanın içindeki yumurtaları gagasının arasına alıp uçarak uzaklaşması yer alıyor.

Daire sakinleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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